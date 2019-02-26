Патриарх Кирилл вручил орден рязанскому митрополиту

СЕГОДНЯ 14:02 2019-02-26T14:04:42+03:00

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В понедельник, 25 февраля, в Патриаршей резиденции – Даниловом монастыре – Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил церковными наградами ряд иерархов, священников, монахинь и мирян, сообщает пресс-служба Рязанской епархии.

В числе награжденных и митрополит Рязанский и Михайловский Марк. Патриарх Кирилл вручил ему Орден Русской Православной Церкви святого благоверного князя Даниила Московского Третьей степени. Как говорится в сообщении епархии, награда вручена «Во внимание к трудам на благо Святой Церкви и в связи с 10-летием Патриаршей Интронизации».

Фото: Пресс-служба Рязанской епархии.

ИСТОЧНИК KP.RU