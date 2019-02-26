Касимовец обворовал библиотеку, чтобы отпраздновать День защитника Отечества

СЕГОДНЯ 13:19 2019-02-26T13:19:36+03:00

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В Касимове обокрали центральную городскую библиотеку, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Накануне в полицию обратилась сотрудница заведения, которая сообщила, что из учебной комнаты пропали фотоаппарат и видеокамера. Оборудование находилось на балансе библиотеки.

Вскоре оперативники установили, что к краже может быть причастен 29-летний ранее судимый местный житель. Мужчину нашли и задержали.

Выяснилось, что касимовец хотел купить алкоголя, чтобы отпраздновать День защитника Отечества, но денег не было. Ночью он, вооружившись ломом, попытался проникнуть в библиотеку через входную дверь, но не смог взломать замки. Тогда он ломом отжал пластиковую раму окна, проник в учебную комнату и похитил фотоаппарат Cannon и видеокамеру Panasonic.

По данным полиции, отметить праздник мужчине не удалось, его задержали в собственном доме с украденной техникой.

Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU