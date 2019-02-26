2019-02-26T13:22:07+03:00
Происшествия

СМИ: отца и сына из рязанского села убила электроплита возле их кроватей

Первым страшную картину увидел знакомый, пришедший к ним в гости
Антон КОНОВАЛОВ
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Фото: ryazpressa.ruФото: ryazpressa.ru
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Отца и сына из села Новое Еголдаево Ряжского района, предположительно, убила электрическая плита, которая стояла между их кроватями и отапливала комнату. Об этом сообщило издательство «Пресса», опубликовав фотографии с места происшествия.

Напомним, 25 февраля, на месте пожара (его площадь - всего 1 квадратный метр) обнаружили тела мужчин 68 и 40 лет. По предварительной версии, причиной их смерти стало отравление угарным газом - продуктами тления текстиля. СУ СКР по Рязанской области организовал доследственную проверку по этому факту.

Первым страшную картину увидел 22-летний местный житель, который, придя в гости, постучался в окно, а затем заметил дым.

- Сначала выбил окно, начал звать хозяев. Никто не ответил. Тогда я вышиб дверь в террасу и вбежал внутрь. Они лежали без движения. Потрогал – оба закостеневшие, пульса нет. Сразу позвонил в скорую, - цитирует сельчанина источник.

Именно фельдшер констатировала смерть хозяев, вызвала полицию и пожарных.

Фото: ryazpressa.ru

Фото: ryazpressa.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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