Константин Кинчев: «Спасибо, Рязань!»
25 февраля легендарная российская рок-группа «Алиса» в рамках большого тура, посвященного 35-летию коллектива, посетила Рязань. Ареной действий стал дворец спорта «Олимпийский». Более 2000 рязанцев и гостей города собрались вечером понедельника, чтобы просто быть вместе…
Основная программа состояла из 21 композиции и барабанного соло. «Мое поколение», «Красное на черном», «Небо славян», «Мама», «Веретено» - подарили массу непередаваемых эмоций и еще раз доказали, что душа никогда не стареет.
На бис «Алиса» исполнила «Мы вместе» и «Фавор».
Константин Кинчев был немногословен. Лишь в самой последней композиции он произнес название нашего города: «Спасибо, Рязань!».
Кстати, именно с таким лейтмотивом в официальной группе «Алисы» в социальной сети «ВКонтакте» 26 февраля вышел ролик, посвященный рязанскому концерту. Фрагменты выступления чередуются со словами «Спасибо, Рязань!», «Рязань, спасибо!», которые по очереди произносят музыканты группы.
Спасибо, «Алиса»!
Фото: Андрей БАРАНЦЕВ.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»