2019-02-26T13:13:41+03:00
Звезды

Константин Кинчев: «Спасибо, Рязань!»

«Алиса» отыграла в Рязани большой концентр в рамках тура, посвященного 35-летию коллектива
Евгений БАРАНЦЕВ
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Фото: Андрей БАРАНЦЕВ.Фото: Андрей БАРАНЦЕВ.
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25 февраля легендарная российская рок-группа «Алиса» в рамках большого тура, посвященного 35-летию коллектива, посетила Рязань. Ареной действий стал дворец спорта «Олимпийский». Более 2000 рязанцев и гостей города собрались вечером понедельника, чтобы просто быть вместе…

Основная программа состояла из 21 композиции и барабанного соло. «Мое поколение», «Красное на черном», «Небо славян», «Мама», «Веретено» - подарили массу непередаваемых эмоций и еще раз доказали, что душа никогда не стареет.

На бис «Алиса» исполнила «Мы вместе» и «Фавор».

Константин Кинчев был немногословен. Лишь в самой последней композиции он произнес название нашего города: «Спасибо, Рязань!».

Кстати, именно с таким лейтмотивом в официальной группе «Алисы» в социальной сети «ВКонтакте» 26 февраля вышел ролик, посвященный рязанскому концерту. Фрагменты выступления чередуются со словами «Спасибо, Рязань!», «Рязань, спасибо!», которые по очереди произносят музыканты группы.

Спасибо, «Алиса»!

Фото: Андрей БАРАНЦЕВ.

Фото: Андрей БАРАНЦЕВ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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