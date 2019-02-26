Родителям рязанских старшеклассников предложили сдать ЕГЭ
Родителей учеников старших классов приглашают участвовать в мероприятии «ОГЭ и ЕГЭ для родителей», сообщает пресс-служба городской администрации. Акции состоятся в марте на базе нескольких рязанских школ.
Родителям покажут и расскажут о том, как выглядят рабочие места учеников, контрольно-измерительные материалы и бланки ответов обязательного государственного экзамена (ОГЭ) в девятых классах и ЕГЭ в 11 классах, как печатаются и обрабатываются экзаменационные материалы.
Помимо этого, родители смогут в течение 30 минут выполнить несколько заданий экзаменационной работы по математике. Для участия в акции необходимо зарегистрироваться до 15 марта, заполнив электронную анкету.
ОГЭ для родителей учеников восьмых и девятых классов пройдет 22 марта в гимназии №5, ЕГЭ для родителей учеников 10-11 классов пройдет 26 марта в школе №39.
Начало экзамена в 15:00. Родителям необходимо иметь при себе паспорт и ручку.
ИСТОЧНИК KP.RU