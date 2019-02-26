Родителям рязанских старшеклассников предложили сдать ЕГЭ

СЕГОДНЯ 12:25 2019-02-26T12:25:48+03:00

В двух школах областного центра пройдет мероприятие «ОГЭ и ЕГЭ для родителей»

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Родителей учеников старших классов приглашают участвовать в мероприятии «ОГЭ и ЕГЭ для родителей», сообщает пресс-служба городской администрации. Акции состоятся в марте на базе нескольких рязанских школ.

Родителям покажут и расскажут о том, как выглядят рабочие места учеников, контрольно-измерительные материалы и бланки ответов обязательного государственного экзамена (ОГЭ) в девятых классах и ЕГЭ в 11 классах, как печатаются и обрабатываются экзаменационные материалы.

Помимо этого, родители смогут в течение 30 минут выполнить несколько заданий экзаменационной работы по математике. Для участия в акции необходимо зарегистрироваться до 15 марта, заполнив электронную анкету.

ОГЭ для родителей учеников восьмых и девятых классов пройдет 22 марта в гимназии №5, ЕГЭ для родителей учеников 10-11 классов пройдет 26 марта в школе №39.

Начало экзамена в 15:00. Родителям необходимо иметь при себе паспорт и ручку.

ИСТОЧНИК KP.RU