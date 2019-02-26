2019-02-26T11:57:29+03:00
Происшествия

Многодетную рязанку осудили за нападение на мужа

Супруга она ударила кочергой
Мария БЛИНОВА
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Сасовский районный суд рассмотрел дело о семейной ссоре закончившейся больницей, сообщает пресс-служба суда.

Поругавшись с мужем, местная жительница ударила его кочергой. Мужчина в результате получил закрытую черепно-мозговую травму, а это уже тяжкий вред здоровью.

На суде женщина признала свою вину. Вынося решение, суд учел, что у рязанки трое малолетних детей. В итоге она приговорена к лишению свободы сроком на 3 года – условно. То есть жить будет дома, переезжать нельзя, регулярно надо отмечаться в полиции и с 23.00 до 6 утра из дома – ни ногой.

Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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