2019-02-26T12:26:56+03:00
Общество

В среду девять улиц Рязани останутся без электричества

На воздушной линии областного центра пройдут ремонтные работы
Александр РАДЫГИН
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27 февраля в Рязани на нескольких улицах отключат электроэнергию, сообщает пресс-служба городской администрации. Причина отключения — текущий ремонт воздушной линии.

В среду с 09:30 до 16:00 электричества не будет по следующим адресам:

ул. Дачная, дома с 1 по 77;

Озерный проезд, дома с 3 по 15 (нечетная сторона), д. 2, д. 4, д. 8, д. 46, д. 48, д. 50;

ул. Семчин Лоск, дома с 1 по 58;

ул. Трехреченская, дома с 1 по 63;

5-й Озерный переулок, дома с 1 по 10, дома с 14 по 16, дома с 18 по 26, дома с 27 по 29, д. 40, д. 42;

4-й Озерный переулок, дома с 1 по 7, дома с 15 по 24, д. 32;

3-й Озерный переулок, дома с 1по 15, дома с 17 по 24;

2-й Озерный переулок, дома с 1 по 19;

1-й Озерный переулок, дома с 1 по 14.

ИСТОЧНИК KP.RU

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