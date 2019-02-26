В среду девять улиц Рязани останутся без электричества
27 февраля в Рязани на нескольких улицах отключат электроэнергию, сообщает пресс-служба городской администрации. Причина отключения — текущий ремонт воздушной линии.
В среду с 09:30 до 16:00 электричества не будет по следующим адресам:
ул. Дачная, дома с 1 по 77;
Озерный проезд, дома с 3 по 15 (нечетная сторона), д. 2, д. 4, д. 8, д. 46, д. 48, д. 50;
ул. Семчин Лоск, дома с 1 по 58;
ул. Трехреченская, дома с 1 по 63;
5-й Озерный переулок, дома с 1 по 10, дома с 14 по 16, дома с 18 по 26, дома с 27 по 29, д. 40, д. 42;
4-й Озерный переулок, дома с 1 по 7, дома с 15 по 24, д. 32;
3-й Озерный переулок, дома с 1по 15, дома с 17 по 24;
2-й Озерный переулок, дома с 1 по 19;
1-й Озерный переулок, дома с 1 по 14.
ИСТОЧНИК KP.RU