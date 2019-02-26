2019-02-26T10:57:55+03:00
Происшествия

СКР заинтересовался гибелью двух людей на небольшом пожаре в рязанском селе

ЧП произошло в Ряжском районе
Роман ДОРОФЕЕВ
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Ранее «Комсомольская правда» сообщала, что вечером 25 февраля в частном доме села Новое Еголдаево Ряжского района были обнаружены тела 68-летнего и 40-летнего мужчин – отца и сына.

По факту гибели двух человек Скопинский межрайонный следственный отдел СКР по Рязанской области проводит доследственную проверку. Следователи отмечают, что по предварительной версии, смерть наступила от отравления угарным газом – в доме произошло задымление из-за частичного обугливания пола (на площади всего 1 кв.м.).

В ходе проверки специалисты установят точную причину гибели людей. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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