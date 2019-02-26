Супружескую пару из рязанской глубинки этапируют в Коми – их подозревают в крупном мошенничестве
В Рязанской области прошла операция по задержанию двух жителей Ряжска. Работали совместно наши полицейские и оперативники из Республики Коми.
Супругов из райцентра подозревают в мошенничестве на сумму более 2,5 млн рублей. Уголовное дело возбуждено по заявлению пожилой жительницы Ухты, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Рязанцы довольно долго под разными предлогами, в том числе продавая БАДы, вытягивали из пенсионерки деньги. Во время обыска полицейские нашли 15 мобильных телефонов, около 30 сим-карт и 10 банковских карт – в том числе ту, на которую жительница Ухты и перечисляла деньги. Обнаружены и тетради с записями о потенциальных потерпевших, в их числе – данные бабушки из Республики Коми.
Супругов задержали. Сейчас их этапируют в Коми для дальнейшего следствия.
ИСТОЧНИК KP.RU