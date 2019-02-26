Стали известны подробности наезда грузовика на человека в центре Рязани (фото)

СЕГОДНЯ 10:01 2019-02-26T10:42:40+03:00

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25 февраля в 13.30 в Рязани на улице Горького произошло ДТП. Авария случилась около дома №32 – рядом с магазином «Дикси». Напомним, грузовик IVECO наехал на своего же водителя.

По информации пресс-службы региональной Госавтоинспекции, выйдя из кабины 59-летний рязанец «не принял мер исключающих самопроизвольное движение автомобиля». В результате с травмами мужчина попал в больницу.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

За прошедшие сутки на дорогах области зарегистрировано 4 ДТП, в которых 4 человека получили травмы. В регионе произошло 33 аварии с причинением материального ущерба автовладельцам. Инспекторы выявили 1423 нарушения правил дорожного движения, задержали 9 пьяных водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU