2019-02-26T09:43:42+03:00
Происшествия

Пожар в рязанском селе погубил двух мужчин

Хотя огнем в помещении охватило всего 1 квадратный метр, последствия оказались ужасными
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25 февраля в селе Новое Еголдаево Ряжского района на пожаре в частном жилом доме погибли двое мужчин – 1950 и 1978 года рождения, сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МЧС по Рязанской области. Такие ужасные последствия наступили при том, что огнем в помещении поврежден пол на площади всего 1 квадратный метр.

На вызов, поступивший в 23.02, выезжали 3 человека личного состава на 2 пожарных автомобилей. Также к ним присоединились 3 члена добровольной пожарной дружины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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