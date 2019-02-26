Рязанцев научат поиску людей в лесу
Мероприятие в ЦПКиО устраивает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт»
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2 марта поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» устроит в Рязани обучающее мероприятие. В 11.00 в Центральном парке культуры и отдыха желающим расскажут и покажут, как правильно вести поиск людей в лесу.
- В программе много интересного: компас, навигатор, радиообмен, и другие полезные знания, - обещают активисты.
На обучение нужно зарегистрироваться с помощью сайта timepad.ru. Контактные телефоны отряд сообщает в своей официальной группе.
Участников призывают одеться соответствующе трехчасовой прогулке на природе, взять с собой горячий чай и перекус.
ИСТОЧНИК KP.RU