Рязанцев научат поиску людей в лесу

СЕГОДНЯ 08:52 2019-02-26T08:52:45+03:00

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2 марта поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» устроит в Рязани обучающее мероприятие. В 11.00 в Центральном парке культуры и отдыха желающим расскажут и покажут, как правильно вести поиск людей в лесу.

- В программе много интересного: компас, навигатор, радиообмен, и другие полезные знания, - обещают активисты.

На обучение нужно зарегистрироваться с помощью сайта timepad.ru. Контактные телефоны отряд сообщает в своей официальной группе.

Участников призывают одеться соответствующе трехчасовой прогулке на природе, взять с собой горячий чай и перекус.

ИСТОЧНИК KP.RU