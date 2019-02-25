Жителя рязанской глубинки будут судить за жестокую расправу над приятелем

СЕГОДНЯ 19:19 2019-02-25T19:20:40+03:00

Сначала он попытался скрыться, но уже на следующий день сдался сам

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В Рязанской области состоится суд над жителем поселка Ухолово, который обвиняется в жестокой расправе над приятелем. Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, свое преступление он совершил 1 декабря 2018 года.

Из материалов дела следует, что 29-летний мужчина выпивал со своим 38-летним приятелем у него в гостях. Во время рядовой посиделки произошла ссора, которая вскоре переросла в драку… В итоге более молодой участник конфликта взял кухонный нож и нанес сопернику множество ударов в шею и грудь.

Отмечается, что убийца попытался уничтожить следы и скрыться, но уже на следующий день сдался сам.

ИСТОЧНИК KP.RU