2019-02-25T19:09:14+03:00
Происшествия

В Рязани на мужчину наехал грузовик, которым тот управлял

Пострадавшего госпитализировали
Роман ДОРОФЕЕВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В понедельник, 25 февраля, в Рязани на улице Горького возле дома №32 произошло ДТП. Водитель грузового автомобиля IVECO остановился во дворе для разгрузки товара. Выйдя из кабины, он направился к фургону, чтобы открыть двери – в этот момент грузовик проскользнул по снегу и ударил мужчину.

В полиции сообщили, что мужчина получил травмы и был госпитализирован. Состояние пострадавшего уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жителя рязанской глубинки будут судить за жестокую расправу над приятелем
В Рязани из-за ремонта теплосети на улице Грибоедова изменят график движения транспорта
В Рязани среди вирусных заболеваний с большим отрывом лидирует грипп
Рязанец под угрозой расправы отобрал у соседей деньги
Рязанец выиграл суд из-за рухнувшего на машину дерева
За неделю в Рязани родились сразу четыре пары близнецов
Во вторник свет выключат в десятках домов Рязани
В Рязани три дома на улице Новоселов все-таки переключат от проблемной котельной к сетям РМПТС
Среднесуточная температура в Рязани решила постоять около нуля
Администрация Рязани отняла работу у своего же муниципального предприятия
В Рязани восемь автомобилей ДПС ловили пьяного водителя
В Рязанской области взрослые и дети более шести часов провели в снежном плену