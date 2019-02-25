В Рязани на мужчину наехал грузовик, которым тот управлял
Пострадавшего госпитализировали
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В понедельник, 25 февраля, в Рязани на улице Горького возле дома №32 произошло ДТП. Водитель грузового автомобиля IVECO остановился во дворе для разгрузки товара. Выйдя из кабины, он направился к фургону, чтобы открыть двери – в этот момент грузовик проскользнул по снегу и ударил мужчину.
В полиции сообщили, что мужчина получил травмы и был госпитализирован. Состояние пострадавшего уточняется.
ИСТОЧНИК KP.RU
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