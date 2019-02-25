2019-02-25T18:03:16+03:00
Авто

В Рязани из-за ремонта теплосети на улице Грибоедова изменят график движения транспорта

К обычному распорядку все должны вернуть в ночь на пятницу
Мария БЛИНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Рязани в районе улицы Грибоедова планируется ремонт теплосети, из-за чего изменят ряд маршрутов общественного транспорта, сообщает пресс-служба горадминистрации.

При движении из Дашково-Песочни после мясокомбината невозможно будет повернуть налево – на улицу Есенина, поскольку на Грибоедова закроют необходимую для этого полосу: с 10 утра 27 февраля до 24 часов 28 числа.

А потому общественный транспорт будет курсировать по следующим схемам:

– автобусы №№8, 12, 16 и 21 при движении по Касимовскому шоссе в сторону города проедут до остановки «Кальное», далее по улицам Новой, Циолковского, затем по своим маршрутам

– троллейбусы №8 в сторону города после остановки «Мясокомбинат» поедут по улице Грибоедова, через площадь Свободы и на улицу Свободы, далее по своему маршруту

– троллейбусы №13 в сторону города после остановки «Мясокомбинат» поедут по улице Грибоедова, развернуться на площади Свободы и двинутся по Грибоедова в обратную сторону – в Дашково-Песочню

– маршрутки №№47, 53, 91 и 95 в сторону города после остановки «Кальное» доедут до улицы Есенина по улице Кальной, затем – по своим маршрутам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жителя рязанской глубинки будут судить за жестокую расправу над приятелем
В Рязани на мужчину наехал грузовик, которым тот управлял
В Рязани среди вирусных заболеваний с большим отрывом лидирует грипп
Рязанец под угрозой расправы отобрал у соседей деньги
Рязанец выиграл суд из-за рухнувшего на машину дерева
За неделю в Рязани родились сразу четыре пары близнецов
Во вторник свет выключат в десятках домов Рязани
В Рязани три дома на улице Новоселов все-таки переключат от проблемной котельной к сетям РМПТС
Среднесуточная температура в Рязани решила постоять около нуля
Администрация Рязани отняла работу у своего же муниципального предприятия
В Рязани восемь автомобилей ДПС ловили пьяного водителя
В Рязанской области взрослые и дети более шести часов провели в снежном плену