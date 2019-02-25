В Рязани среди вирусных заболеваний с большим отрывом лидирует грипп
При этом две трети пациентов – дети
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На минувшей неделе эпидемиологический порог по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Рязанской области оказался превышен на 36%, сообщает пресс-служба регионального управления Росптребнадзора. В облцентре этот показатель 29%. При этом основная доля заболевших по-прежнему дети до 14 лет – почти две трети от общего числа.
По итогам лабораторных исследований выяснилось, что преобладают вирусы гриппа – 66%.
Тем временем в школах и детсадах региона ограничения сохраняются: в Рязани и районах области частично закрыты 26 образовательных учреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU