В Рязани среди вирусных заболеваний с большим отрывом лидирует грипп

СЕГОДНЯ 17:12 2019-02-25T17:12:09+03:00

При этом две трети пациентов – дети

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На минувшей неделе эпидемиологический порог по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Рязанской области оказался превышен на 36%, сообщает пресс-служба регионального управления Росптребнадзора. В облцентре этот показатель 29%. При этом основная доля заболевших по-прежнему дети до 14 лет – почти две трети от общего числа.

По итогам лабораторных исследований выяснилось, что преобладают вирусы гриппа – 66%.

Тем временем в школах и детсадах региона ограничения сохраняются: в Рязани и районах области частично закрыты 26 образовательных учреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU