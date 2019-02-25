Рязанец под угрозой расправы отобрал у соседей деньги

СЕГОДНЯ 16:49 2019-02-25T16:49:14+03:00

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25-летняя узбечка, проживающая в Рязани, вышла из лифта и ощутила чью-то хватку на своей хрупкой руке. Это был 40-летний нетрезвый сосед, который потребовал у нее деньги. Услышав, что вожделенные дензнаки находятся у нее дома, он достал нож, угрожая им, заставил уроженку Средней Азии вернуться в квартиру.

Там находился ее 34-летний супруг. Увещевания на буяна не подействовали, они отдали ему 16 200 рублей. А затем позвонили в полицию. Стражам порядка буйный сосед пояснил, что хотел продолжить выпивку, а своих денег не было, он и схватился за нож.

На протрезвевшего рязанца заведено уголовное дело сразу по двум статьям: ч.2 ст.162 «Разбой» и ч.1ст.119 «Угроза убийством». Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Проводится расследование – уточняет пресс-служба ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU