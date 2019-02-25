За неделю в Рязани родились сразу четыре пары близнецов

СЕГОДНЯ 16:20 2019-02-25T16:20:58+03:00

Девчонок среди новорожденных на этот раз заметно, чем больше ребят

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За неделю – с 18 по 24 февраля – в Рязанской области родились 178 человек, сообщает пресс-служба регионального Минздрава. Из общего числа новорожденных 97 девочек и 81 мальчик. Что, кстати, случается нечасто: мальчиков, как правило, рождается больше.

Родились за минувшую неделю и четыре пары близнецов. Они появились на свет в Областном клиническом перинатальном центре и Городском клиническом родильном доме №1.

Напомним, что недавно в Перинатальном центре зафиксировали рекорд: впервые за 8 лет работы центра здесь за неделю появились на свет сразу три двойни. Специалисты связывают это с распространением вспомогательных репродуктивных технологий.

ИСТОЧНИК KP.RU