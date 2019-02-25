Во вторник свет выключат в десятках домов Рязани
Без электричества останется поселок Семчино
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Во вторник, 26 февраля, в Рязани будут отключать электроэнергию, сообщает пресс-служба администрации областного центра. Отключения вызваны реконструкцией воздушной линии, уточняют в управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.
С 9.30 до 16.00 электроэнергию отключат на двух улицах, расположенных в поселке Семчино:
– улица Школьная, дома с 1 по 20
– улица Колхозная, дома с 1 по 126.
Напомним, телефон диспетчерской службы МУП «Рязанские городские распределительные сети»: 8 (4912) 55-01-12.
ИСТОЧНИК KP.RU