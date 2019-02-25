В Рязани три дома на улице Новоселов все-таки переключат от проблемной котельной к сетям РМПТС

СЕГОДНЯ 14:59 2019-02-25T15:19:14+03:00

Даже без учета затрат на обслуживание котельной РМПТС потратит на нее свыше 7 миллионов рублей – уже как минимум вдвое больше, чем если бы переключение произошло сразу.

Их опыт показал, что полумеры в сфере теплоснабжения не спасают, а ведут к разбазариванию казенных денег

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В 2015 году мы писали о том, что более тысячи рязанцев рисковали остаться без горячей воды второе лето подряд из-за изношенной частной котельной, которая пока еще отапливает дома №48 (корпуса 1, 2, 3) на улице Новоселов. Тогда конфликт удалось погасить за счет передачи в аренду автономного источника тепла муниципальным теплосетям.

Теперь администрация Рязани сообщила, что уже в апреле 2019 года указанные дома все-таки отключат от изношенной котельной и присоединят к системе централизованного теплоснабжения. На работы по переключению планируют потратить 3,3 миллиона рублей. Если прибавить сумму, которую «Теплосеть» потратила на аренду котельной за 3,5 года, получится около 7,5 миллиона рублей - уже как минимум вдвое больше, чем если бы переключение произошло сразу в 2015 году.

Но кроме 100 тысяч рублей в месяц, а такова арендная плата частнику, РМПТС тратило деньги на ремонт и замену оборудования, зарплату операторам… Остается лишь догадываться, сколько денег (по сути, казенных) из-за полумер чиновников было выброшено на ветер в результате принятого ранее решения, и сколько еще городской бюджет потеряет в будущем, когда другие многоэтажки окажутся в подобной ситуации из-за продолжения строительства котельных в Рязани.

В 2015 году жильцы трех домов на улице Новоселов, не желая снова оставаться без горячей воды на все лето, привлекали внимание властей всеми возможными средствами.

ИСТОЧНИК KP.RU