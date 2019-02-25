2019-02-25T15:19:14+03:00
Недвижимость

В Рязани три дома на улице Новоселов все-таки переключат от проблемной котельной к сетям РМПТС

Их опыт показал, что полумеры в сфере теплоснабжения не спасают, а ведут к разбазариванию казенных денег
Поделиться:
Даже без учета затрат на обслуживание котельной РМПТС потратит на нее свыше 7 миллионов рублей – уже как минимум вдвое больше, чем если бы переключение произошло сразу.Даже без учета затрат на обслуживание котельной РМПТС потратит на нее свыше 7 миллионов рублей – уже как минимум вдвое больше, чем если бы переключение произошло сразу.
Изменить размер текста:

В 2015 году мы писали о том, что более тысячи рязанцев рисковали остаться без горячей воды второе лето подряд из-за изношенной частной котельной, которая пока еще отапливает дома №48 (корпуса 1, 2, 3) на улице Новоселов. Тогда конфликт удалось погасить за счет передачи в аренду автономного источника тепла муниципальным теплосетям.

Теперь администрация Рязани сообщила, что уже в апреле 2019 года указанные дома все-таки отключат от изношенной котельной и присоединят к системе централизованного теплоснабжения. На работы по переключению планируют потратить 3,3 миллиона рублей. Если прибавить сумму, которую «Теплосеть» потратила на аренду котельной за 3,5 года, получится около 7,5 миллиона рублей - уже как минимум вдвое больше, чем если бы переключение произошло сразу в 2015 году.

Но кроме 100 тысяч рублей в месяц, а такова арендная плата частнику, РМПТС тратило деньги на ремонт и замену оборудования, зарплату операторам… Остается лишь догадываться, сколько денег (по сути, казенных) из-за полумер чиновников было выброшено на ветер в результате принятого ранее решения, и сколько еще городской бюджет потеряет в будущем, когда другие многоэтажки окажутся в подобной ситуации из-за продолжения строительства котельных в Рязани.

В 2015 году жильцы трех домов на улице Новоселов, не желая снова оставаться без горячей воды на все лето, привлекали внимание властей всеми возможными средствами.

В 2015 году жильцы трех домов на улице Новоселов, не желая снова оставаться без горячей воды на все лето, привлекали внимание властей всеми возможными средствами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Рязанец выиграл суд из-за рухнувшего на машину дерева
За неделю в Рязани родились сразу четыре пары близнецов
Во вторник свет выключат в десятках домов Рязани
Среднесуточная температура в Рязани решила постоять около нуля
Администрация Рязани отняла работу у своего же муниципального предприятия
В Рязани восемь автомобилей ДПС ловили пьяного водителя
В Рязанской области взрослые и дети более шести часов провели в снежном плену
Рязанец задолжал за отопление более 70 тысяч рублей
За пятницу и выходные на рязанских дорогах погибли три человека
Четыре человека госпитализированы после ДТП в Рязанском районе
В рязанском райцентре ВАЗ темного цвета насмерть сбил женщину и скрылся
Директора рязанской управляющей компании оштрафовали за плохую уборку снега и льда
На пожаре в Сасове погиб 50-летний рязанец
Пренебрегающего законом рязанского производителя колбас крупно оштрафовали
В понедельник днем в Рязанской области потеплеет до +3 градусов
После пожара в рязанской церкви рухнул купол
Воскресным утром в ДТП около рязанской деревни Полково пострадали люди
Инспекторы показали рязанским школьникам, как проходить проверку на алкотестере
В рязанском райцентре на пожаре пострадал человек
В Рязани проходит детский танцевальный фестиваль
Ночь на 24 февраля в Рязанской области будет морозной
В Рязани зарегистрировано новое молодежное движение
В центре Рязани на Первомайском проспекте произошло массовое ДТП
В Рязани в связи со вспышкой кори заработала «горячая линия»
ХК «Рязань» уступил самарскому ЦСК ВВС в овертайме
Бывший рязанский бизнес-омбудсмен судится с правительством региона
В Рязани ночью был потушен большой пожар на складе