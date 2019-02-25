Среднесуточная температура в Рязани решила постоять около нуля
Осадки, похоже, не преминут этим воспользоваться и растают по пути
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Главное Управление МЧС России по Рязанской области опубликовало прогноз регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на 26 февраля.
По информации синоптиков, во вторник нас ожидает облачная с прояснениями погода и небольшие осадки – мокрый снег и дождь. Ветер при этом будет северо-западный, но уже не порывистый – всего 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью сохранится в пределах -3...+2°С, днем столбики термометров сдвинутся на один градус: обещают -2...+3°С.
Вниманию автомобилистов: на дорогах гололедица, налипание мокрого снега!
ИСТОЧНИК KP.RU