Среднесуточная температура в Рязани решила постоять около нуля

СЕГОДНЯ 14:37 2019-02-25T14:38:31+03:00

Осадки, похоже, не преминут этим воспользоваться и растают по пути

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Главное Управление МЧС России по Рязанской области опубликовало прогноз регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на 26 февраля.

По информации синоптиков, во вторник нас ожидает облачная с прояснениями погода и небольшие осадки – мокрый снег и дождь. Ветер при этом будет северо-западный, но уже не порывистый – всего 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью сохранится в пределах -3...+2°С, днем столбики термометров сдвинутся на один градус: обещают -2...+3°С.

Вниманию автомобилистов: на дорогах гололедица, налипание мокрого снега!

ИСТОЧНИК KP.RU