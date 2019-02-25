Администрация Рязани отняла работу у своего же муниципального предприятия

СЕГОДНЯ 13:40 2019-02-25T13:40:46+03:00

В субботу утром всего в четырех квартирах вырубился свет. Кто его восстановит? В 99% случаев – только электрик городской аварийки Фото: Екатерина СМБАТЯН

Аварийка и так на ладан дышит, теперь же осталась без массы клиентов

Изменить размер текста: A A

Часть работы муниципальной «Аварийно-ремонтной службы» Рязани передали частному предприятию. Теперь сотрудники одной из старейших коммунальных контор города бояться остаться без работы. На месте разбиралась съемочная группа ГТРК «Ока».

Поясним. Аварийная служба обслуживает дома облцентра – по договорам с управляющими компаниями и ТСЖ: когда у тех заканчивается рабочий день или на дворе выходной, в случае прорыва, протечки, засора, отключения света и т.п. приезжают бригады аварийки – эта служба работает круглосуточно.

Плюс, как муниципальное предприятие, устраняет аварии в «бесхозных» домах – тех, от которых отказались все УК. Это, как правило, ветхий фонд.

Помимо этого аварийка, тоже по договорам, полностью обслуживает школы и детсады города: кроме устранения аварий это оппресовка, текущий ремонт сетей, их замена и так далее. Вот эти-то договоры и дают муниципальному предприятию основный доход. Вернее – давали: с января объекты социальной сферы передали в обслуживание коммерческой организации.

Работники в шоке – МП на грани закрытия. Пострадают в этом случае все: 80 сотрудников останутся без работы, а облцентр – без круглосуточной аварийной службы. Водоканал с тепло- и электросетью свои системы, случись что, перекрывают/латают. А кто ночью пойдет на чердаки и в подвалы многоэтажки?

Однако шанс сохранить 40-летнее предприятие есть. Его дали антимонопольщики.

– Управление образования администрации Рязани понудило заведующих детских садов заключить договор с единственным и конкретным хозяйствующим субъектом на выполнение работ. Установлены признаки нарушения Закона о защите конкуренции, – пояснил врио руководителя регионального Управление ФАС Алексей Евсиков.

Теперь УФАС обязало горадминистрацию устранить нарушения. Если до 15 марта чиновники этого не сделают, то будет возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства.

Кстати, при сильном желании отдать обслуживание образовательных учреждений конкретной частной конторе, сделать это можно: горадминистрация выставит договоры на открытые торги (то есть все по закону), но при этом так составит конкурсную документацию, что шансы получить лакомый кусок останутся только у «своего» предприятия. Тут уже в кавычках, конечно.

Эту ситуацию мы постараемся отследить. При этом обращаемся к сотрудникам Аварийно-ремонтной службы: в случае сохранения, или позже возвращения коммерческого конкурента на исторически вашу законную территорию – обращайтесь в рязанскую «Комсомолку». Телефон редакции 95-78-87.

Тем более что мы хорошо знакомы – наш корреспондент провела две смены с сотрудниками аварийки:

Сантехник аварийной бригады: Чем больше жильцы экономят на горячей воде, тем чаще засоры в трубах

Четыре звонка в минуту, или Как работают диспетчеры рязанской аварийки – самые уравновешенные представители ЖКХ

ИСТОЧНИК KP.RU