В Рязани восемь автомобилей ДПС ловили пьяного водителя

СЕГОДНЯ 13:09 2019-02-25T13:15:58+03:00

27-летний мужчина не только был нетрезв, но и не имел права на управление транспортным средством

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В воскресенье, 24 февраля, в 3.30 в рамках профилактической операции «Нетрезвый водитель» в Рязани на Касимовском шоссе сотрудники ГИБДД попытались остановить автомобиль ВАЗ-2114. Водитель проигнорировал требование инспектора и продолжил движение. Началось преследование. В общей сложности в погоне были задействованы восемь служебных автомобилей. В 3.45 нарушителя остановили – ВАЗ-2114 повис на сугробе.

Водителя направили на освидетельствование – в его крови обнаружено 0,28 мг/л алкоголя. Кроме того, выяснилось, что 27-летний мужчина, находившийся за рулем, вообще не имеет права на управление транспортным средством.

Водителю грозит штраф в 30 000 рублей или арест на 15 суток. Также он был привлечен к ответственности за невыполнение законного требования сотрудника полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU