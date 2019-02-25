2019-02-25T13:15:58+03:00
Происшествия

В Рязани восемь автомобилей ДПС ловили пьяного водителя

27-летний мужчина не только был нетрезв, но и не имел права на управление транспортным средством
Роман ДОРОФЕЕВ
Поделиться:
Фото: группа "Подслушано у водителей Рязани".Фото: группа "Подслушано у водителей Рязани".
Изменить размер текста:

В воскресенье, 24 февраля, в 3.30 в рамках профилактической операции «Нетрезвый водитель» в Рязани на Касимовском шоссе сотрудники ГИБДД попытались остановить автомобиль ВАЗ-2114. Водитель проигнорировал требование инспектора и продолжил движение. Началось преследование. В общей сложности в погоне были задействованы восемь служебных автомобилей. В 3.45 нарушителя остановили – ВАЗ-2114 повис на сугробе.

Водителя направили на освидетельствование – в его крови обнаружено 0,28 мг/л алкоголя. Кроме того, выяснилось, что 27-летний мужчина, находившийся за рулем, вообще не имеет права на управление транспортным средством.

Водителю грозит штраф в 30 000 рублей или арест на 15 суток. Также он был привлечен к ответственности за невыполнение законного требования сотрудника полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Администрация Рязани отняла работу у своего же муниципального предприятия
В Рязанской области взрослые и дети более шести часов провели в снежном плену
Рязанец задолжал за отопление более 70 тысяч рублей
За пятницу и выходные на рязанских дорогах погибли три человека
Четыре человека госпитализированы после ДТП в Рязанском районе
В рязанском райцентре ВАЗ темного цвета насмерть сбил женщину и скрылся
Директора рязанской управляющей компании оштрафовали за плохую уборку снега и льда
На пожаре в Сасове погиб 50-летний рязанец
Пренебрегающего законом рязанского производителя колбас крупно оштрафовали
В понедельник днем в Рязанской области потеплеет до +3 градусов
После пожара в рязанской церкви рухнул купол
Воскресным утром в ДТП около рязанской деревни Полково пострадали люди
Инспекторы показали рязанским школьникам, как проходить проверку на алкотестере
В рязанском райцентре на пожаре пострадал человек
В Рязани проходит детский танцевальный фестиваль
Ночь на 24 февраля в Рязанской области будет морозной
В Рязани зарегистрировано новое молодежное движение
В центре Рязани на Первомайском проспекте произошло массовое ДТП
В Рязани в связи со вспышкой кори заработала «горячая линия»
ХК «Рязань» уступил самарскому ЦСК ВВС в овертайме
Бывший рязанский бизнес-омбудсмен судится с правительством региона
В Рязани ночью был потушен большой пожар на складе