2019-02-25T12:37:06+03:00
Происшествия

В Рязанской области взрослые и дети более шести часов провели в снежном плену

Их автомобили застряли на пути к отдаленному селу
Роман ДОРОФЕЕВ
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Фото с места событий.Фото с места событий.
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22 февраля на пути к захаровскому селу Троицкое, но еще на территории Пронского района, застряли в снежных заносах два автомобиля: ВАЗ-2115 и «Нива». В машинах в общей сложности находилось шесть человек – четверо взрослых и двое детей (девочки трех и десяти лет.)

С 17.00 до 21.00 попавшие в беду люди пытались самостоятельно справиться с неприятностями, но затем все же позвонили спасателям. Издательство «Пресса» приводит слова одной из участниц событий:

- Нам пообещали помочь, постоянно звонили из МЧС, подбадривали, - рассказала Наталья Карасева. – Мы все сидели в одной машине, девочки вели себя спокойно. В термосе был чай, была еда. Ветер и мороз усиливались, машины постепенно заносило снегом. Мы начали беспокоиться, но помощь пришла.

К попавшим в беду людям пробился глава Тырновского сельского поселения Юрий Проскуряков на «Ниве» и тракторист Юрий Сорокин на тракторе «Беларусь». Около полуночи автомобили вытянули из сугробов. Затем вся колонна двинулась в обратную сторону по направлению к дороге РязаньПронск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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