2019-02-25T11:39:06+03:00
Недвижимость

Рязанец задолжал за отопление более 70 тысяч рублей

Не платил он три зимы подряд
Мария БЛИНОВА
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Рязанский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу на решение Скопинского райсуда: местная теплосеть пытается взыскать долг с потребителя, однако жилец платить категорически не хочет.

Обитает он в неприватизированной квартире и по договору социального найма обязан оплачивать коммунальные услуги. При этом дом ни одна управляющая компания не обслуживает и со всеми поставщиками энергоресурсов (отопления, воды и пр.) жилец должен был сам заключить договор. Однако этого не сделал. Платежи тоже не вносил.

В итоге с ноября 2015 года по апрель 2018-го за отопление накопился долг в 73 тысячи рублей. Поняв, что добровольно мужчина платить не будет, МКП «Скопинские тепловые сети» обратилось в районный суд, который встал на сторону коммунальщиков.

Жилец же все это время напирает на то, что договора на поставку тепла нет, потому и платить, по его версии, он не обязан. Потому он и пошел в облсуд.

– В соответствии со ст.540 ГК РФ, когда абонент использует тепловую энергию для бытового потребления, договор считается заключенным с момента первого фактического подключения абонента к присоединенной сети, – уточняет пресс-служба суда.

Областной суд в итоге оставил решение районного без изменений: скопинец заплатит теплосети 73 тысячи плюс госпошлину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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