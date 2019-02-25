За пятницу и выходные на рязанских дорогах погибли три человека

СЕГОДНЯ 11:06 2019-02-25T11:09:02+03:00

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За прошедшую пятницу и выходные дни на дорогах Рязанской области инспекторы выявили 3363 нарушения правил дорожного движения и задержали 53 пьяных водителя, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

В эти три дня в регионе произошло 12 ДТП, в которых три человека погибли и 18 получили травмы. Напомним, первая смертельная авария случилась в пятницу на границе Клепиковского и Касимовского районов: внедорожник Toyota Land Cruiser врезался в грузовик «МАЗ». В итоге 43-летний водитель и 53-летняя пассажирка погибли на месте.

Второй смертельный случай произошел в субботу, 23 февраля, в Касимове: ВАЗ-2114 темного цвета сбил женщину и скрылся. Пешеход погибла на месте. Полицейские просят откликнуться очевидцев аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU