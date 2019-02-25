Четыре человека госпитализированы после ДТП в Рязанском районе

СЕГОДНЯ 10:38 2019-02-25T10:39:38+03:00

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Опубликованы подробности серьезной аварии у деревни Полково в Рязанском районе. Напомним, там произошло столкновение двух легковых автомобилей: по уточненной информации, это были Mitsubishi Airtrek и Renault Logan.

Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, 45-летняя жительница Клепиковского района на «японце» ехала слишком быстро для нынешних дорожных условий, не справилась с управлением и врезалась во встречный автомобиль. В результате ее саму, водителя Renault – касимовца 49 лет, а также пассажирок последнего 47 и 27 лет госпитализировали с различными травмами.

Фото: 62.мвд.рф

ИСТОЧНИК KP.RU