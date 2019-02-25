В рязанском райцентре ВАЗ темного цвета насмерть сбил женщину и скрылся

СЕГОДНЯ 10:06 2019-02-25T10:06:37+03:00

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23 февраля в Касимове ВАЗ-2114 темного цвета сбил женщину и скрылся с места ДТП. Пострадавшая в результате наезда скончалась.

Местный отдел ГИБДД распространил информацию, что трагический инцидент случился в 18.20 «между улицами Северной и Загородной». Также известно, что на автомобиле имеются повреждения лобового стекла и капота.

Полицейские просят очевидцев откликнуться и обратиться по телефонам: 8 (49131) 2-44-26, 8 (49131) 2-24-18 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU