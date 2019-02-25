Директора рязанской управляющей компании оштрафовали за плохую уборку снега и льда

СЕГОДНЯ 09:46 2019-02-25T09:46:38+03:00

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Сасовская прокуратура проверила уборку снега и льда с дорог и из дворов райцентра, сообщает пресс-служба надзорного органа.

Около домов, которые обслуживают ООО «Надежда-2», ТСЖ «Весна» и ТСЖ «Северный 30», тротуары не обработаны противогололедными средствами, снег – тоже на месте.

В итоге в отношении и.о. директора ООО «Надежда-2» возбуждено дело об административном правонарушении – руководитель оштрафован на 3 тысячи рублей. Директоры двух других проверенных организаций пока отделались предупреждениями.

Кроме этого, прокуратура направила 12 административных исков, по которым администрацию Сасова обяжут убрать снег с дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU