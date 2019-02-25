На пожаре в Сасове погиб 50-летний рязанец

СЕГОДНЯ 09:21 2019-02-25T09:48:00+03:00

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Как сообщалось ранее, 23 февраля на улице Октябрьской в городе Сасово огонь охватил часть двухквартирного жилого дома и повредил ее по всей площади. В пресс-службе ГУ МЧС по Рязанской области «Комсомольской правде» уточнили, что в результате пожара погиб мужчина 1968 года рождения.

Информация об инциденте, напомним, поступила в 21.55. На вызов выезжали 8 человек личного состава на 3 пожарных автомобилях, а помогали им 3 человека из добровольной пожарной дружины.

ИСТОЧНИК KP.RU