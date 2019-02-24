В понедельник днем в Рязанской области потеплеет до +3 градусов

СЕГОДНЯ 18:20 2019-02-24T18:20:44+03:00

Но ощущения, что на носу весна – не будет: порывистый ветер не даст

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Главное Управление МЧС России по Рязанской области опубликовало прогноз регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на 25 февраля.

По информации синоптиков, в понедельник нас ожидает облачная погода. Небольшие, местами умеренные осадки: снег, мокрый снег и дождь. При этом ветер будет западный, с переходом на северо-западный, скорость 5-10 м/с. Местами порывы достигнут 12-17 м/с.

Температура воздуха по области ночью -6...-1°С, днем столбики термометров поднимутся до -2...+3°С.

Вниманию автомобилистов: налипание мокрого снега, на дорогах гололедица!

ИСТОЧНИК KP.RU