Воскресным утром в ДТП около рязанской деревни Полково пострадали люди

СЕГОДНЯ 14:01 2019-02-24T14:01:08+03:00

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24 февраля в 10 часов 21 минуту на пульт дежурного поступила информация о дорожно-транспортном происшествии около деревни Полково, сообщает пресс-служба Главного Управления МЧС России по Рязанской области.

Авария случилась на дороге «Рязань-Спас-Клепики» – здесь столкнулись два легковых автомобиля. На ликвидацию последствий ДТП выезжал один пожарный автомобиль, три сотрудника Государственной противопожарной службы, и кроме этого – автомобиль и пять сотрудников аварийно-спасательной службы региона.

По информации ведомства – есть пострадавшие. Однако подробности ДТП официально пока не озвучены.

Фото: Пресс-служба Главного Управления МЧС России по Рязанской области.

ИСТОЧНИК KP.RU