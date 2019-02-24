Инспекторы показали рязанским школьникам, как проходить проверку на алкотекторе

СЕГОДНЯ 12:02 2019-02-24T12:02:17+03:00

А заодно объяснили, в каких случаях применяют наручники и огнестрельное оружие

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В преддверии Дня защитника Отечества для учеников Дашковской школы Рязанского района провели «Урок мужества», сообщает пресс-служба регионального Управления ГИБДД.

Инспектор рассказал школьникам, как проходит рабочий день сотрудника Госавтоинспекции, какими видеорегистраторами пользуются экипажи ДПС, зачем им планшеты, как проводить освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, используя алкотектор, какими приборами измеряют крупногабаритные грузы, в каких случаях применяются наручники и огнестрельное оружие.

– Школьники были в восторге от работы сотрудников полиции и задали массу вопросов, возникших во время рассказа, – отмечают в пресс-службе.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

ИСТОЧНИК KP.RU