В рязанском райцентре на пожаре пострадал человек
Квартира выгорела полностью
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23 февраля в 21 час 55 минут на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре в Сасове, сообщает пресс-служба Главного Управления МЧС России по Рязанской области.
В районном центре на улице Октябрьской загорелся двухквартирный дом: наполовину деревянный, на половину – обложенный кирпичом. На место выезжали три пожарных автомобиля, восемь сотрудников Государственной противопожарной службы и три члена добровольной дружины.
В итоге одна из квартир выгорела полностью. На пожаре пострадал человек, его состояние не уточняется.
ИСТОЧНИК KP.RU