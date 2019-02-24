В рязанском райцентре на пожаре пострадал человек

СЕГОДНЯ 10:30 2019-02-24T10:30:46+03:00

Изменить размер текста: A A

23 февраля в 21 час 55 минут на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре в Сасове, сообщает пресс-служба Главного Управления МЧС России по Рязанской области.

В районном центре на улице Октябрьской загорелся двухквартирный дом: наполовину деревянный, на половину – обложенный кирпичом. На место выезжали три пожарных автомобиля, восемь сотрудников Государственной противопожарной службы и три члена добровольной дружины.

В итоге одна из квартир выгорела полностью. На пожаре пострадал человек, его состояние не уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU