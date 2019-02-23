2019-02-23T17:23:01+03:00
Звезды

В Рязани проходит детский танцевальный фестиваль

«Черный котенок» собирается во Дворце молодежи в 27-й раз
Виктор СЕЛЬНИКОВ
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Число соревнующихся детских коллективов год от года меняетсяЧисло соревнующихся детских коллективов год от года меняетсяФото: Владимир ФРОЛОВ
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В Рязанском дворце молодежи проходит фестиваль детского танца «Черный котенок», на который собрались юные танцоры в возрасте от 5 до 18 лет. Коллективы приехали из Москвы, Пензы, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Самары. Вместе с рязанцами – 40 претендентов на победу.

Конкурсная программа проходит в течение 2 дней (суббота и воскресенье) в 7 номинациях. Завершится фестиваль 24 февраля, когда будут награждены победители. Они смогут также выступить на «взрослом» фестивале «Черный кот», намеченном на март.

ИСТОЧНИК KP.RU

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