Ночь на 24 февраля в Рязанской области будет морозной

СЕГОДНЯ 15:34 2019-02-23T15:36:24+03:00

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Прогноз погоды на воскресенье предсказывает морозную ночь, но потепление днем. По данным Рязанского управления гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды,

24 февраля в ночные часы ожидается переменная облачность без осадков. Днем облачная погода, местами небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 6-11 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью около -15°С, местами до -20°С. Днем должно потеплеть до -6…-1°С.

При усилении ветра существует риск повреждения различных конструкций и крыш зданий. Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме. Общий уровень загрязнения воздуха – умеренный, а экологическая обстановка – устойчивая.

ИСТОЧНИК KP.RU