2019-02-23T14:35:24+03:00
Общество

В Рязани зарегистрировано новое молодежное движение

Объединение создали студенты Рязанского медицинского университета
Виктор СЕЛЬНИКОВ
Поделиться:
Фото с интернет-сайта Рязанской епархии: Александро-Невский храмФото с интернет-сайта Рязанской епархии: Александро-Невский храм
Изменить размер текста:

Первая встреча участников нового молодежного движения прошла в Александро-Невском храме Рязани на улице Новоселов. Об этом сообщил сайт Рязанской епархии Русской православной церкви.

Организацию создали активисты из числа студенты Рязанского медицинского университета, она будет иметь православную направленность и действовать во взаимодействии с епархиальными властями. За сотрудничество будет отвечать настоятель Александро-Невского храма и по совместительству врач-педиатр Илия Прошляков.

На первой встрече участники движения обсудили планы оказания социальной помощи пожилым и одиноким людям, участия в конференциях, экскурсиях, походах. Название для организации пока не придумано.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Рязани проходит детский танцевальный фестиваль
Ночь на 24 февраля в Рязанской области будет морозной
В центре Рязани на Первомайскм проспекте произошло массовое ДТП
В Рязани в связи со вспышкой кори заработала «горячая линия»
ХК «Рязань» уступил самарскому ЦСК ВВС в овертайме
Бывший рязанский бизнес-омбудсмен судится с правительством региона
В Рязани ночью был потушен большой пожар на складе
Объем сбережений рязанцев в банках вырос почти до 153 млрд рублей
День защитника Отечества в Рязани отпраздновали на день раньше
Из Рязани вывозят снег: 10 000 кубометров за ночь, более 150 000 за зиму
В Рязани нарушающих расписание перевозчиков грозят снимать с маршрутов
Столкновение Toyota Land Cruiser и грузовика на рязанской трассе унесло две человеческие жизни
Рязанский 18-летний юноша в одиночку потушил пожар
В День защитника Отечества нас ждет по-настоящему морозное утро
В день памяти блаженной Любови Рязанской горожане почтили память святой
Рязанскую колонию посетили ревизоры
«Единая Россия» создает систему депутатского контроля за реализацией нацпроектов
В группу контактов с заболевшими корью входят больше 10 тысяч рязанцев
Не навреди: рязанские студенты и врачи практикуются на симуляторах нового поколения
Борис Титов рассматривает кандидатуру нового рязанского бизнес-омбудсмена
В Рязани обворовали мужчину, хранившего вместе с банковской картой записку с пин-кодом
Днем в пятницу в восьми домах в центре Рязани отключат свет
23 февраля в Рязани будут работать только шесть пунктов КВЦ
Под Рязанью произошло смертельное ДТП с участием рейсового автобуса
В «метельный четверг» на рязанской дороге легковушку занесло на ограждение
Рязанка отсудила у больницы №10 компенсацию морального вреда
На льду рязанской реки обнаружили убитую женщину