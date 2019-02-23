В Рязани зарегистрировано новое молодежное движение

СЕГОДНЯ 14:35 2019-02-23T14:35:24+03:00

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Первая встреча участников нового молодежного движения прошла в Александро-Невском храме Рязани на улице Новоселов. Об этом сообщил сайт Рязанской епархии Русской православной церкви.

Организацию создали активисты из числа студенты Рязанского медицинского университета, она будет иметь православную направленность и действовать во взаимодействии с епархиальными властями. За сотрудничество будет отвечать настоятель Александро-Невского храма и по совместительству врач-педиатр Илия Прошляков.

На первой встрече участники движения обсудили планы оказания социальной помощи пожилым и одиноким людям, участия в конференциях, экскурсиях, походах. Название для организации пока не придумано.

ИСТОЧНИК KP.RU