В центре Рязани на Первомайскм проспекте произошло массовое ДТП

СЕГОДНЯ 13:21 2019-02-23T13:21:10+03:00

У водителей не получилось сохранить дистанцию перед поворотом

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Утром в субботу, 23 февраля, на на Первомайском проспекте, на путепроводе между остановками «Первомайская» и «Дом художника» произошло массовое ДТП. Фото с места аварии очевидцы разместили разме в интернет-паблике «Подслушано у водителей в Рязани»

В полосе движения, с которой идет поворот с Первомайского проспекта на улицу Каширина, автомобили врезались друг в друга, не успев затормозить. Очевидцы отмечают, что на данном повороте часто возникает аварийная ситуация из-за гололедицы.

Как уже сообщала рязанская «КП», в нашем городе за 2018 год администрация выплатила около 3,9 миллиона рублей штрафов за ДТП, происходящие по причине плохого состояния дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU