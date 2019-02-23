2019-02-23T13:21:10+03:00
Происшествия

В центре Рязани на Первомайскм проспекте произошло массовое ДТП

Три столкнувшихся автомобиля сфотографировали очевидцы
Сергей ЮРЧЕНКО
Поделиться:
У водителей не получилось сохранить дистанцию перед поворотомУ водителей не получилось сохранить дистанцию перед поворотом
Изменить размер текста:

Утром в субботу, 23 февраля, на на Первомайском проспекте, на путепроводе между остановками «Первомайская» и «Дом художника» произошло массовое ДТП. Фото с места аварии очевидцы разместили разме в интернет-паблике «Подслушано у водителей в Рязани»

В полосе движения, с которой идет поворот с Первомайского проспекта на улицу Каширина, автомобили врезались друг в друга, не успев затормозить. Очевидцы отмечают, что на данном повороте часто возникает аварийная ситуация из-за гололедицы.

Как уже сообщала рязанская «КП», в нашем городе за 2018 год администрация выплатила около 3,9 миллиона рублей штрафов за ДТП, происходящие по причине плохого состояния дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Рязани в связи со вспышкой кори заработала «горячая линия»
ХК «Рязань» уступил самарскому ЦСК ВВС в овертайме
Бывший рязанский бизнес-омбудсмен судится с правительством региона
В Рязани ночью был потушен большой пожар на складе
Объем сбережений рязанцев в банках вырос почти до 153 млрд рублей
День защитника Отечества в Рязани отпраздновали на день раньше
Из Рязани вывозят снег: 10 000 кубометров за ночь, более 150 000 за зиму
В Рязани нарушающих расписание перевозчиков грозят снимать с маршрутов
Столкновение Toyota Land Cruiser и грузовика на рязанской трассе унесло две человеческие жизни
Рязанский 18-летний юноша в одиночку потушил пожар
В День защитника Отечества нас ждет по-настоящему морозное утро
В день памяти блаженной Любови Рязанской горожане почтили память святой
Рязанскую колонию посетили ревизоры
«Единая Россия» создает систему депутатского контроля за реализацией нацпроектов
В группу контактов с заболевшими корью входят больше 10 тысяч рязанцев
Не навреди: рязанские студенты и врачи практикуются на симуляторах нового поколения
Борис Титов рассматривает кандидатуру нового рязанского бизнес-омбудсмена
В Рязани обворовали мужчину, хранившего вместе с банковской картой записку с пин-кодом
Днем в пятницу в восьми домах в центре Рязани отключат свет
23 февраля в Рязани будут работать только шесть пунктов КВЦ
Под Рязанью произошло смертельное ДТП с участием рейсового автобуса
В «метельный четверг» на рязанской дороге легковушку занесло на ограждение
Рязанка отсудила у больницы №10 компенсацию морального вреда
На льду рязанской реки обнаружили убитую женщину