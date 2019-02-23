2019-02-23T12:15:38+03:00
Здоровье

В Рязани в связи со вспышкой кори заработала «горячая линия»

Роспотребнадзор готов консультировать заболевших, из родных и соседей 5 дней в неделю
Виктор СЕЛЬНИКОВ
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Управление Роспотребнадзора по Рязанской области и областной центр гигиены и эпидемиологии открыли телефонные «горячие линии» по вопросам профилактики кори.

В последние недели ситуация по этому заболеванию, считающемуся «детским», в Рязани осложнилась. По состоянию на 20 февраля заболел 51 человек, при этом вспышка произошла с 16 по 19 февраля. Среди заболевших 87% детей. Корь зарегистрирована в том числе в учебных заведениях – школах и колледжах.

По телефону специалисты-эпидемиологи ответят на вопросы об опасности для тех или иных категорий населения, первых признаках заболевания, где получить прививки против кори, и так далее.

Телефоны 8-800-100-22-62, 92-90-15, 92-98-50 и 92-98-08 работают В Роспотребнадзоре, а телефон 25-32-06 в центре гигиены и эпидемиологии с понедельника по четверг с 10:00 до 17:00, а в пятницу — с 09:00 до 16:45.

ИСТОЧНИК KP.RU

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