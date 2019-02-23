2019-02-23T11:53:56+03:00
Спорт

ХК «Рязань» уступил самарскому ЦСК ВВС в овертайме

При этом ближайший резерв хозяев льда оказался неподготовленным к борьбе
Павел АВЕРИН
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Голкипер хозяев льда не выручил команду.Голкипер хозяев льда не выручил команду.Фото: Павел АВЕРИН
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В очередном туре «ВХЛ-Кубок Шелкового пути» рязанская команда принимала самарских «летчиков» и уступила в дополнительное время 2:3. Сразу отметим, что в игре не принимали участие ключевые игроки — Карпов, Воробьев, Рукин и Беляев — как говорят в таком случае, по медицинским показателям. Ближайший резерв оказался не способным к ведению острой силовой борьбы, навязанной соперником. А часть игроков основного состава посчитали дело сделанным — команда вышла в плей-офф — и попросту отбывали номер, так считает главный тренер «Рязани» Павел Десятков, который дал интервью специально для нашего издания.

Но вернемся к течению матча. Первый гол, как и в прошлом матче, организовал Ворошило, а завершил усилия товарищей по звену Шацкий. Во второй трети настырный Сыромятников визави переиграл Денисова. Гости почувствовали слабину, стали действовать жестко, порой грубо, но «горожане» в большинстве ничего путного показать так и не смогли. Натиск на ворота хозяев возрос, и Разумняк вывел ЦСК ВВС вперед.

На авансцену вновь вышел опытный Ворошило — эффективно завершил момент Акмальдинов 2:2. Игра плавно перетекла в дополнительное время во многом благодаря беззубости хозяев — большинство «по привычке» они вновь не реализовали. А в овертайме солировал Мнихович, объехал ворота и поразил цель позади расслабленного Денисова.

- Много вопросов к вратарям по последним двум матчам, два гола из трех в сегодняшней игре на совести голкипера, - мы разговаривали с наставником «горожан» через час после окончания матча, когда страсти уже поутихли. - Карпова нет — звено не играет, Воробьева нет — звено не играет… Дал им отдохнуть и восстановиться, впереди матч с «Ладой» и плей-офф. Рукину после тяжелой травмы необходимы передышки, чтобы он с полной силой смог сыграть. Хлопотов, игрок КХЛ, ничего не показывает уже в который раз подряд. Ряд персонажей вообще перестал играть — посчитали дело сделанным, вероятно, агенты ищут им уже новые, побогаче, чем в Рязани, команды. Взывать к их совести, объяснять, что болельщики на трибунах ждут хорошей игры...

Преданные болельщики так и не увидели долгожданной победы. Фото: Павел АВЕРИН

Преданные болельщики так и не увидели долгожданной победы.Фото: Павел АВЕРИН

По этическим соображениям полный вариант интервью мы дадим после окончания плей-офф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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