В Рязани ночью был потушен большой пожар на складе

СЕГОДНЯ 09:59 2019-02-23T10:02:14+03:00

Огонь локализовали на площади в 150 квадратных метров, а затем потушили

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Минувшей ночью на 23 февраля в Рязани произошел большой пожар в складском помещении, который не угрожал жизни людей, потому что они отсутствовали..

Через 1 час 12 минут после полуночи в противопожарную службу МЧС поступило сообщение о пожаре. Огонь, который заметили внутри склада, быстро распространялся. Пока на местто прибывали одна за другой пожарные машины, он успел охватить площадь до 150 квадратных метров. Всего на месте пожара работали 16 единиц специальной техники и 53 огнеборца, в том числе 14 единиц техники и 47 человек от МЧС.

В 2 часа 45 минут стало ясно, что пожар локализован и больше не распространяется. В 3 часа 21 минуту МЧС сообщило о полной его ликвидации. Строение осталось повреждено огнем, а причина пожара выясняется.

ИСТОЧНИК KP.RU