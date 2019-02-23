Бывший рязанский бизнес-омбудсмен судится с правительством региона

СЕГОДНЯ 10:33 2019-02-23T10:33:03+03:00

Истец напоминает, что все обеспечение его работы шло через региональное правительство

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Экс-уполномоченный по защите прав предпринимателей Егор Бурцев, 20 декабря досрочно отправленный в отставку, подал в суд иск к региональному правительству. Об этом Егор рассказал корреспонденту «Комсомольской правды»:

– Я хочу, чтобы необоснованное решение о досрочном прекращении моих полномочий признали незаконным. В иске указано требование о восстановлении меня на работе и компенсации за период вынужденного прогула.

Предварительное судебное заседание состоится 1 марта в Советском районном суде Рязани.

Ранее в интервью «Комсомолке» Егор Бурцев сообщил, что сталкивался в своей работе с множеством препятствий, источником которых был именно региональный кабмин:

– Их было достаточно много, и они носили системный характер. Прежде всего, принципиальное непринятие властями независимости института уполномоченного с самостоятельной точкой зрения, хотя это ключевой законодательный принцип. Противодействие было с первых дней работы – начиная с бытовых моментов и заканчивая ключевыми вопросами для местного бизнеса. Ведь все обеспечение аппарата рязанского бизнес-омбудсмена – от информационного до финансового – идет через региональное правительство. А это системный вопрос.

Тем временем, региональное отделение общественной организации «Деловая Россия» сообщило, что документы с кандидатурой Михаила Пронина на должность нового бизнес-омбудсмена уже поступили в аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей при Президенте РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU