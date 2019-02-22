2019-02-22T21:02:57+03:00
Экономика

Объем сбережений рязанцев в банках вырос почти до 153 млрд рублей

Большую часть денег наши земляки при этом хранят в отечественной валюте
Виктор СЕЛЬНИКОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

По данным Центрального банка РФ, жители Рязанской области на 1 января 2019 года хранили на счетах в банках 152,8 млрд рублей. Это более чем 130 тысяч рублей на душу населения, хотя, конечно, далеко не все наши земляки обладают такими капиталами.

2018 год размер депозитов рязанцев вырос на 11,5%. Более 90% всех сумм вложены в российских рублях, но валютные сбережения растут – за год они увеличились на 18,2%, в основном в связи с падением курса рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
День защитника Отечества в Рязани отпраздновали на день раньше
Из Рязани вывозят снег: 10 000 кубометров за ночь, более 150 000 за зиму
В Рязани нарушающих расписание перевозчиков грозят снимать с маршрутов
Столкновение Toyota Land Cruiser и грузовика на рязанской трассе унесло две человеческие жизни
Рязанский 18-летний юноша в одиночку потушил пожар
В День защитника Отечества нас ждет по-настоящему морозное утро
В день памяти блаженной Любови Рязанской горожане почтили память святой
Рязанскую колонию посетили ревизоры
«Единая Россия» создает систему депутатского контроля за реализацией нацпроектов
В группу контактов с заболевшими корью входят больше 10 тысяч рязанцев
Не навреди: рязанские студенты и врачи практикуются на симуляторах нового поколения
Борис Титов рассматривает кандидатуру нового рязанского бизнес-омбудсмена
В Рязани обворовали мужчину, хранившего вместе с банковской картой записку с пин-кодом
Днем в пятницу в восьми домах в центре Рязани отключат свет
23 февраля в Рязани будут работать только шесть пунктов КВЦ
Под Рязанью произошло смертельное ДТП с участием рейсового автобуса
В «метельный четверг» на рязанской дороге легковушку занесло на ограждение
Рязанка отсудила у больницы №10 компенсацию морального вреда
На льду рязанской реки обнаружили убитую женщину