Объем сбережений рязанцев в банках вырос почти до 153 млрд рублей

СЕГОДНЯ 21:02 2019-02-22T21:02:57+03:00

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По данным Центрального банка РФ, жители Рязанской области на 1 января 2019 года хранили на счетах в банках 152,8 млрд рублей. Это более чем 130 тысяч рублей на душу населения, хотя, конечно, далеко не все наши земляки обладают такими капиталами.

2018 год размер депозитов рязанцев вырос на 11,5%. Более 90% всех сумм вложены в российских рублях, но валютные сбережения растут – за год они увеличились на 18,2%, в основном в связи с падением курса рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU