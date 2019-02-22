День защитника Отечества в Рязани отпраздновали на день раньше
Практически все мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества, прошли в Рязани днем раньше, 22 февраля.
Представители военных и ветеранов вместе с руководством области и города возложили цветы к мемориалам героям Великой Отечественной (на площади Победы) и павшим в локальных войнах (на площади Маргелова). Также в пятницу прошло торжественное собрание по поводу 23 февраля в Рязанской областной филармонии, где в числе самых известных защитников Отечества были названы Евпатий Коловрат и генерал Михаил Скобелев. Также лучшие курсанты воздушно-десантного училища, академии ФСИН и рязанского филиала Московского университета МВД были награждены губернаторскими стипендиями в здании областного правительства.
Перенос празднования на пятницу был совершен, чтобы в выходные дни участники празднования могли отдохнуть.
ИСТОЧНИК KP.RU