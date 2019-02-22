2019-02-22T20:08:27+03:00
Общество

День защитника Отечества в Рязани отпраздновали на день раньше

Возложение цветов к памятникам, вручение наград и именных стипендий прошли в пятницу, чтобы 23 февраля все отдыхали
Сергей ЮРЧЕНКО
Поделиться:
Фото пресс-службы правительства области: возложение цветов к памятнику жертвам локальных войнФото пресс-службы правительства области: возложение цветов к памятнику жертвам локальных войн
Изменить размер текста:

Практически все мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества, прошли в Рязани днем раньше, 22 февраля.

Представители военных и ветеранов вместе с руководством области и города возложили цветы к мемориалам героям Великой Отечественной (на площади Победы) и павшим в локальных войнах (на площади Маргелова). Также в пятницу прошло торжественное собрание по поводу 23 февраля в Рязанской областной филармонии, где в числе самых известных защитников Отечества были названы Евпатий Коловрат и генерал Михаил Скобелев. Также лучшие курсанты воздушно-десантного училища, академии ФСИН и рязанского филиала Московского университета МВД были награждены губернаторскими стипендиями в здании областного правительства.

Перенос празднования на пятницу был совершен, чтобы в выходные дни участники празднования могли отдохнуть.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Объем сбережений рязанцев в банках вырос почти до 153 млрд рублей
Из Рязани вывозят снег: 10 000 кубометров за ночь, более 150 000 за зиму
В Рязани нарушающих расписание перевозчиков грозят снимать с маршрутов
Столкновение Toyota Land Cruiser и грузовика на рязанской трассе унесло две человеческие жизни
Рязанский 18-летний юноша в одиночку потушил пожар
В День защитника Отечества нас ждет по-настоящему морозное утро
В день памяти блаженной Любови Рязанской горожане почтили память святой
Рязанскую колонию посетили ревизоры
«Единая Россия» создает систему депутатского контроля за реализацией нацпроектов
В группу контактов с заболевшими корью входят больше 10 тысяч рязанцев
Не навреди: рязанские студенты и врачи практикуются на симуляторах нового поколения
Борис Титов рассматривает кандидатуру нового рязанского бизнес-омбудсмена
В Рязани обворовали мужчину, хранившего вместе с банковской картой записку с пин-кодом
Днем в пятницу в восьми домах в центре Рязани отключат свет
23 февраля в Рязани будут работать только шесть пунктов КВЦ
Под Рязанью произошло смертельное ДТП с участием рейсового автобуса
В «метельный четверг» на рязанской дороге легковушку занесло на ограждение
Рязанка отсудила у больницы №10 компенсацию морального вреда
На льду рязанской реки обнаружили убитую женщину