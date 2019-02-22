2019-02-22T19:04:20+03:00
Недвижимость

Из Рязани вывозят снег: 10 000 кубометров за ночь, более 150 000 за зиму

После снегопадов на улицах города работает более 80 единиц спецтехники, на тротуары сыплют сотни кубометров песка
Виктор СЕЛЬНИКОВ
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Снег с Первомайского проспекта вывезен, но дворники уже успели создать у дороги новые сугробыСнег с Первомайского проспекта вывезен, но дворники уже успели создать у дороги новые сугробыФото: Владимир ФРОЛОВ
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В администрации Рязани состоялось совещание штаба по уборке города, где рассмотрели работу дирекции благоустройства города и подрядных организаций по уборке и вывозу снега. Коммунальные службы по-прежнему работают круглосуточно в усиленном режиме.

В ночь с 21 на 22 февраля в работах по уборке снега было задействовано свыше 90 единиц спецтехники и 100 человек. Лед на тротуарах нейтрализовали, рассыпав около 800 кубометров смеси песка и соли. Снег вывозился с улиц Ленина, Николодворянской, Полонского, Свободы, Московского шоссе, Маяковского, с площадей Попова и Свободы, а также с части улицы Новоселов – всего его увезли около 10 тысяч кубометров. А если вспомнить, о чем совсем недавно управление благоустройства отчиталось городским депутатам, выходит, что с начала зимы этот объем превысил 150 тысяч кубометров.

Исполняющий обязанности главы администрации Сергей Карабасов указал, что надо обратить внимание и на состояние дворов. Ответственным в районных префектурах поручено проводить ежедневные объезды территорий и реагировать на жалобы жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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