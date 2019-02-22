В Рязани нарушающих расписание перевозчиков грозят снимать с маршрутов

СЕГОДНЯ 17:27 2019-02-22T17:45:14+03:00

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И.о. главы администрации Рязани Сергей Карабасов анонсировал в ближайший месяц совместные с Ространснадзором проверки коммерческих перевозчиков. Информация прозвучала на рабочем совещании с представителями этих организацией

Особое внимание планируется уделить отклонениям от расписания или невыходу транспорта на линию. И, прежде всего, это касается маршрутов, соединяющих с центром самые отдаленные районы.

- По итогам проверок будут приняты меры воздействия, вплоть до отзыва свидетельств. Вы обязаны соблюдать условия договора, - обратился Карабасов к перевозчикам.

Как отметили в пресс-службе горадминистрации, управлению транспорта поручено контролировать этот вопрос.

ИСТОЧНИК KP.RU