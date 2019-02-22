2019-02-22T17:45:14+03:00
Общество

В Рязани нарушающих расписание перевозчиков грозят снимать с маршрутов

Грядут проверки, причем особое внимание уделят транспортной доступности отдаленных районов города
Антон КОНОВАЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

И.о. главы администрации Рязани Сергей Карабасов анонсировал в ближайший месяц совместные с Ространснадзором проверки коммерческих перевозчиков. Информация прозвучала на рабочем совещании с представителями этих организацией

Особое внимание планируется уделить отклонениям от расписания или невыходу транспорта на линию. И, прежде всего, это касается маршрутов, соединяющих с центром самые отдаленные районы.

- По итогам проверок будут приняты меры воздействия, вплоть до отзыва свидетельств. Вы обязаны соблюдать условия договора, - обратился Карабасов к перевозчикам.

Как отметили в пресс-службе горадминистрации, управлению транспорта поручено контролировать этот вопрос.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Столкновение Toyota Land Cruiser и грузовика на рязанской трассе унесло две человеческие жизни
Рязанский 18-летний юноша в одиночку потушил пожар
В День защитника Отечества нас ждет по-настоящему морозное утро
В день памяти блаженной Любови Рязанской горожане почтили память святой
Рязанскую колонию посетили ревизоры
«Единая Россия» создает систему депутатского контроля за реализацией нацпроектов
В группу контактов с заболевшими корью входят больше 10 тысяч рязанцев
Не навреди: рязанские студенты и врачи практикуются на симуляторах нового поколения
Борис Титов рассматривает кандидатуру нового рязанского бизнес-омбудсмена
В Рязани обворовали мужчину, хранившего вместе с банковской картой записку с пин-кодом
Днем в пятницу в восьми домах в центре Рязани отключат свет
23 февраля в Рязани будут работать только шесть пунктов КВЦ
Под Рязанью произошло смертельное ДТП с участием рейсового автобуса
В «метельный четверг» на рязанской дороге легковушку занесло на ограждение
Рязанка отсудила у больницы №10 компенсацию морального вреда
На льду рязанской реки обнаружили убитую женщину