2019-02-22T17:10:16+03:00
Происшествия

Столкновение Toyota Land Cruiser и грузовика на рязанской трассе унесло две человеческие жизни

Трагедия произошла на дороге Спас-Клепики - Касимов
Роман ДОРОФЕЕВ
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Фото с места ДТП. Фото: соцсети.Фото с места ДТП. Фото: соцсети.
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В пятницу, 22 февраля, в 14.30 на границе Клепиковского и Касимовского районов, на дороге Спас-Клепики – Касимов, произошло серьезное ДТП. По предварительным данным, мужчина, управляя внедорожником Toyota Land Cruiser, выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовик МАЗ. В результате ДТП травмы, несовместимые с жизнью, получили водитель внедорожника и его пассажирка. Их личности в настоящее время устанавливаются.

Известно, что Toyota Land Cruiser двигалась в сторону Касимова. МАЗом управлял житель Касимовского района 1975 года рождения.

На месте происшествия работают следователи. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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