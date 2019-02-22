Столкновение Toyota Land Cruiser и грузовика на рязанской трассе унесло две человеческие жизни
В пятницу, 22 февраля, в 14.30 на границе Клепиковского и Касимовского районов, на дороге Спас-Клепики – Касимов, произошло серьезное ДТП. По предварительным данным, мужчина, управляя внедорожником Toyota Land Cruiser, выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовик МАЗ. В результате ДТП травмы, несовместимые с жизнью, получили водитель внедорожника и его пассажирка. Их личности в настоящее время устанавливаются.
Известно, что Toyota Land Cruiser двигалась в сторону Касимова. МАЗом управлял житель Касимовского района 1975 года рождения.
На месте происшествия работают следователи. Обстоятельства трагедии устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU
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