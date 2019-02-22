2019-02-22T16:55:15+03:00
Происшествия

Рязанский 18-летний юноша в одиночку потушил пожар

Сам студент нефтегазового колледжа признался, что ему было страшно из-за возможного взрыва котла отопления
Антоний ВОХЕЧ
Поделиться:
Илья не считает свой поступок геройством. Фото: сайт ИД "Пресса".Илья не считает свой поступок геройством. Фото: сайт ИД "Пресса".
Изменить размер текста:

Первыми пожар в доме во 2 Спортивном переулке, где живут москвичи, приезжающие в Касимов по выходным дням, увидели соседи – мать и сын Лещенко. Пока Нина Борисовна звонила в пожарную часть, Илья разбил окно и залез внутрь. Об этом рассказал сайт ИД «Пресса».

Юноша увидел, как из настенного отопительного газового котла выбивались языки пламени. Он принялся водой заливать огонь и закидывать снегом очаг возгорания.

- Было страшно из-за того, что котел мог взорваться, - признается отважный парень. – Я вовремя сообразил и перекрыл на улице газовый кран. Когда огонь стих, закрыл лицо кофтой и прошелся по дому. К счастью, внутри никого не было. В это время прибыли пожарные и окончательно потушили задымленное помещение.

Кстати, сам 18-летний Илья особого геройства в своем поступке не находит, считает, что так поступил бы каждый.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Рязани нарушающих расписание перевозчиков грозят снимать с маршрутов
Столкновение Toyota Land Cruiser и грузовика на рязанской трассе унесло две человеческие жизни
В День защитника Отечества нас ждет по-настоящему морозное утро
В день памяти блаженной Любови Рязанской горожане почтили память святой
Рязанскую колонию посетили ревизоры
«Единая Россия» создает систему депутатского контроля за реализацией нацпроектов
В группу контактов с заболевшими корью входят больше 10 тысяч рязанцев
Не навреди: рязанские студенты и врачи практикуются на симуляторах нового поколения
Борис Титов рассматривает кандидатуру нового рязанского бизнес-омбудсмена
В Рязани обворовали мужчину, хранившего вместе с банковской картой записку с пин-кодом
Днем в пятницу в восьми домах в центре Рязани отключат свет
23 февраля в Рязани будут работать только шесть пунктов КВЦ
Под Рязанью произошло смертельное ДТП с участием рейсового автобуса
В «метельный четверг» на рязанской дороге легковушку занесло на ограждение
Рязанка отсудила у больницы №10 компенсацию морального вреда
На льду рязанской реки обнаружили убитую женщину