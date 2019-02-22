Рязанский 18-летний юноша в одиночку потушил пожар

СЕГОДНЯ 16:55 2019-02-22T16:55:15+03:00

Сам студент нефтегазового колледжа признался, что ему было страшно из-за возможного взрыва котла отопления

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Первыми пожар в доме во 2 Спортивном переулке, где живут москвичи, приезжающие в Касимов по выходным дням, увидели соседи – мать и сын Лещенко. Пока Нина Борисовна звонила в пожарную часть, Илья разбил окно и залез внутрь. Об этом рассказал сайт ИД «Пресса».

Юноша увидел, как из настенного отопительного газового котла выбивались языки пламени. Он принялся водой заливать огонь и закидывать снегом очаг возгорания.

- Было страшно из-за того, что котел мог взорваться, - признается отважный парень. – Я вовремя сообразил и перекрыл на улице газовый кран. Когда огонь стих, закрыл лицо кофтой и прошелся по дому. К счастью, внутри никого не было. В это время прибыли пожарные и окончательно потушили задымленное помещение.

Кстати, сам 18-летний Илья особого геройства в своем поступке не находит, считает, что так поступил бы каждый.

ИСТОЧНИК KP.RU