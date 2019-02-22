В День защитника Отечества нас ждет по-настоящему морозное утро
Главное Управление МЧС России по Рязанской области опубликовало прогноз специалистов регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на 23 февраля.
В эту праздничную субботу синоптики обещают переменную облачность. Ночью местами небольшой снег (осадки до 0,2 мм – в пересчете на воду). Днем в основном без осадков.
Ветер ночью северо-западный, 5-10 м/с, местами порывы будут достигать до 15 м/с. Днем ветер западный, 4-9 м/с.
Температура воздуха по области ночью упадет до -15...-10°С, местами мороз приблизится к -20°С. Днем столбики термометров достигнут -11...-6°С.
Внимание: на дорогах гололедица, местами сильная!
ИСТОЧНИК KP.RU