В День защитника Отечества нас ждет по-настоящему морозное утро

СЕГОДНЯ 16:41 2019-02-22T16:41:41+03:00

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Главное Управление МЧС России по Рязанской области опубликовало прогноз специалистов регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на 23 февраля.

В эту праздничную субботу синоптики обещают переменную облачность. Ночью местами небольшой снег (осадки до 0,2 мм – в пересчете на воду). Днем в основном без осадков.

Ветер ночью северо-западный, 5-10 м/с, местами порывы будут достигать до 15 м/с. Днем ветер западный, 4-9 м/с.

Температура воздуха по области ночью упадет до -15...-10°С, местами мороз приблизится к -20°С. Днем столбики термометров достигнут -11...-6°С.

Внимание: на дорогах гололедица, местами сильная!

ИСТОЧНИК KP.RU