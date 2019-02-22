В день памяти блаженной Любови Рязанской горожане почтили память святой
21 февраля, в день кончины Любушки Рязанской, как зовут ее рязанцы, православные верующие почтили ее память на праздничных богослужениях. Особо торжественные службы прошла в Николо-Ямском храме, где хранятся ее мощи, и в храме иконы Божьей Матери «Всех скорбящих Радость». Прославление блаженной Любови в лике святых состоялось в 1987 году – напоминает сайт Рязанской епархии.
Блаженная Любушка (в миру - Любовь Семеновна Сухановская) погребена на кладбище около Скорбященского храма. Сейчас на этом месте находится освященная в ее честь часовня. Бережно хранится память о подвижнице и в Казанском монастыре, где она часто бывала при жизни.
ИСТОЧНИК KP.RU