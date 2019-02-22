В день памяти блаженной Любови Рязанской горожане почтили память святой

СЕГОДНЯ 15:32 2019-02-22T15:32:21+03:00

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21 февраля, в день кончины Любушки Рязанской, как зовут ее рязанцы, православные верующие почтили ее память на праздничных богослужениях. Особо торжественные службы прошла в Николо-Ямском храме, где хранятся ее мощи, и в храме иконы Божьей Матери «Всех скорбящих Радость». Прославление блаженной Любови в лике святых состоялось в 1987 году – напоминает сайт Рязанской епархии.

Блаженная Любушка (в миру - Любовь Семеновна Сухановская) погребена на кладбище около Скорбященского храма. Сейчас на этом месте находится освященная в ее честь часовня. Бережно хранится память о подвижнице и в Казанском монастыре, где она часто бывала при жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU